Inter-Salernitana, la probabile formazione: in lista tre cambi per Inzaghi

Circa 24 ore al ritorno in campo dell'Inter, che dopo l'impresa di Barcellona ha il compito di rimontare in campionato e rimettersi in corsa per i primi posti. Questa la probabile per la gara con la Salernitana secondo il Corriere dello Sport: "Con buona probabilità, sono in lista tre cambiamenti per Inzaghi. Cominciando dal turno di riposo che verrà concesso a uno tra Bastoni e De Vrij (l’olandese sembra leggermente favorito per giocare).