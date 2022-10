Inter, Lautaro in gol per due gare di fila: non accadeva da agosto. Con la Salernitana…

I numeri dell'attaccante argentino dell'Inter dopo il successo per 2-0 a San Siro contro la Salernitana in Serie A

Dopo il gol contro il Barcellona, Lautaro Martinez si ripete contro la Salernitana. Il Toro ha sbloccato la sfida contro i campani a San Siro nel primo tempo. Quello contro la squadra di Davide Nicola è il gol numero 62 in Serie A per Lautaro, che aggancia Diego Milito al 13° posto all time dei migliori marcatori nerazzurri nel massimo campionato.

L'argentino non andava in rete in due presenze di fila considerando tutte le competizioni da agosto e non trovava il gol nel primo quarto d’ora di gioco in un match di Serie A.