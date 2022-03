Inter-Salernitana, moviola CdS: Marinelli senza problemi, il VAR salva un gol

La moviola della sfida tra Inter e Salernitana: il quotidiano analizza gli episodi della gara del 28° turno

"Nessun cenno dalla sala Var - dove c’è Chiffi - in occasione dell’1-0: Mazzocchi tiene in gioco Lautaro sull’assist di Barella".

"Mano al cartellino due volte nei primi dieci minuti, per governare l’anticipo del venerdì sera. Darmian abbatte Kastanos al limite dell’area interista, poi sul fallo di Mousset sullo stesso esterno viene applicato un identico metro di giudizio. In precedenza, intervento pulito di Brozovic in area (c’è qualche timida protesta della Salernitana) evitando l’impatto falloso con Mousset. Regola del vantaggio e poi giallo: Marinelli fa completare l’azione alla Salernitana prima di ammonire De Vrij - per l’entrata su Djuric - ma qualche dubbio sul provvedimento resta in chiusura di primo tempo".