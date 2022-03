Inter-Salernitana, pagelle TS: Lautaro spietato, Barella super. Gosens e Dumfries…

Le pagelle del quotidiano sportivo all'indomani del successo per 5-0 dell'Inter di Inzaghi sulla Salernitana

Alessandro De Felice

L'Inter supera senza difficoltà la Salernitana a San Siro nell'anticipo della 28esima giornata del campionato di Serie A. Tra i nerazzurri spicca la prestazione di Lautaro Martinez, che torna al gol dopo 622 minuti e realizza una tripletta.

Una prova da 8 per Tuttosport: "La Salernitana per lui è meglio di un quadrifoglio. L'ultimo gol in A l'aveva segnato all'Arechi (17 dicembre) e ieri ha riannodato il filo portandosi a casa il pallone dopo la tripletta scaccia incubi. A referto, nella sua gara pure una clamorosa traversa centrata, guarda caso, sempre su assist di Barella".

Tra i migliori ci sono anche il centrocampista ex Cagliari ("Insieme a Lautaro era l'altro big finito sul banco degli imputati. La risposta arriva dal campo, con due assist che fanno arrivare il pallottoliere a nove (solo Berardi in A è migliore nella specialità con dieci) e una prestazione veramente da centrocampista 'box to box'") e Dzeko ("Parte un po' contratto (e i mugugni dei tifosi non aiutano) e chiude regalando a Martinez il pallone della tripletta e segnando una doppietta con la cattiveria del centravanti che, a volte, gli manca") con 7,5.

Parte bene Gosens (6,5), che al primo pallone serve un assist a Dzeko, mentre spiccano le prestazioni di Dumfries ("La sua fisicità è un fattore nella partita: al bacio l'assist a Dzeko per il 5-0") e Bastoni ("Fa tutto molto bene"), entrambi da 7.

Prestazioni sufficienti per De Vrij ("In altri tempi avrebbe riposato: ieri era troppo importante averlo in mezzo alla difesa e lui risponde presente. Esce non appena la gara è messa in sicurezza") e Calhanoglu ("Parte bene, poi viene eclissato dalla grande notte di Barella"), che prendono 6.