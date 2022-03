Inter-Salernitana, il tifo risponde anche di venerdì: ecco il dato spettatori

Il popolo nerazzurro ha dimostrato grande attaccamento alla squadra di Simone Inzaghi anche in un match non di primissimo livello e in un appuntamento non abituale

Daniele Vitiello

Il momento è delicato e il pubblico dell'Inter non si tira di certo indietro. Anche di venerdì sera, contro una squadra di non primissimo livello, il Meazza si è tinto di un nerazzurro acceso. Sono 46.287 gli spettatori presenti per la gara, come inferma il club nerazzurro.

