GdS – Inter, top e flop col Salisburgo: Calha il migliore, c’è un insufficiente

Top e flop della Gazzetta dello Sport in Inter-Salisburgo di ieri: il migliore in campo è Calhanoglu con 7,5

Top e flop della Gazzetta dello Sport in Inter-Salisburgo di ieri. Il migliore in campo per la rosea è stato Calhanoglu , voto 7,5: “Partenza guastata dalla velocità di Gloukh, poi detta la sua legge di centrocampista totale e totalizzante. Sempre più dominante”, si legge.

Il peggiore è Dumfries, unico insufficiente in campo con il suo 5,5: “Non spinge e non crossa come a Torino e sul gol di Gloukh resta con il cerino in mano: è lui l’ultimo della catena e non chiude per niente”, si legge. Tutti gli altri nerazzurri sono da 6 e 6,5, nessun 7.