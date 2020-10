CdS – Pari a Kiev, chance persa per l’Inter: due traverse, sfortuna e strada in salita

per la quantità di occasioni create (12-4 le conclusioni), perché non hanno concesso niente (una sola parata facile di Handanovic) e perché hanno fatto la partita mostrando personalità su un campo non facile. Non sono stati fortunati perché hanno colpito due legni e perché il portiere dello Shakhtar è stato tra i migliori in campo, ma nel secondo tempo si poteva fare qualcosa di più”, scrive Andrea Ramazzotti sul giornale sportivo.