Inter, situazione subito in salita per Inzaghi. Con l’Europeo preparazione a ranghi ridotti

Il tecnico dell'Inter dovrà fare i conti anche con le tante assenze per via dell'Europeo e dovrà iniziare la stagione con la rosa ridotta

L'Inter sta programmando la nuova stagione, ma con l'Europeo in mezzo non sarà un'estate facile. Inzaghi inizierà sicuramente la nuova stagione a ranghi ridotti, non la situazione migliore per il nuovo allenatore.

"Sarà una novità assoluta per Gian Piero Gasperini affrontare una situazione simile all’Atalanta. Sino a questa edizione, nessun calciatore nerazzurro aveva mai partecipato a un Europeo. In questo 2021 saranno addirittura nove, che diventano dieci se aggiungiamo al conteggio Arkadiusz Reca (Polonia), in prestito al Crotone nella stagione appena conclusa, ma di proprietà dei bergamaschi. Per un allenatore come il Gasp, che fa della preparazione uno dei punti di forza, sarà forse complicato partire in ritiro con così tante defezioni. Che potrebbero anche aumentare di numero nel caso si disputasse anche la Coppa America. E che dire di Simone Inzaghi? Il nuovo tecnico dell’Inter dovrà aspettare qualche giorno (settimana? Dipende da quanta strada faranno i suoi nazionali...) in più per iniziare a lavorare con i giocatori nerazzurri più quotati, da De Vrij a Barella e Lukaku. Sono in totale nove i convocati dell’Inter a Euro 2020, non tenendo conto di Sensi (forfait ormai praticamente sicuro) e Joao Mario (vicinissima la cessione allo Sporting), ma includendo Lazaro (Austria), di ritorno dal prestito al Moenchengladbach. Condizione simile a quella di Luciano Spalletti, appena sbarcato a Napoli: otto i giocatori azzurri impegnati all’Europeo", aggiunge il quotidiano.