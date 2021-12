Masala: “Inter, serve un ulteriore salto di qualità in Champions League”

I nerazzurri, dopo essersi qualificati agli ottavi di finale, attendono ora di conoscere il prossimo avversario

Andrea Masala, nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport, ha parlato del futuro in Champions League dell'Inter, qualificata agli ottavi di finale e in attesa ora di conoscere il suo prossimo avversario: "L'altra superstite in Champions, l'Inter, sembra aver trovato una quadratura in campionato, ma avrà bisogno di un ulteriore salto di qualità in ambito internazionale. Dipenderà dall'urna in Svizzera, per forza, ma sarebbe un peccato non provarci fino alla fine per conquistare un degno posto nel G8".