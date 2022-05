L’Inter saluta i tifosi: “Avanti e più in alto, ripartiamo da qui”. Arriva il like di Lukaku

Gli indizi social lasciano molto spesso il tempo che trovano, ma chissà che questa volta non sia il sintomo che qualcosa bolle in pentola

I famigerati indizi social lasciano molto spesso il tempo che trovano, ma chissà che questa volta non sia il sintomo che qualcosa bolle davvero in pentola. Perché non è certo la prima volta che a Romelu Lukaku scappi un 'mi piace' a un post pubblicato dai canali ufficiali dell'Inter e, viste le tante voci su un possibile ritorno del belga in nerazzurro, potrebbe essere un messaggio lasciato sul web da Big Rom. Anche perché il post interista parla chiaro e, soprattutto, parla di futuro: "Noi siamo l'Inter. Avanti e più in alto, ripartiamo da qui", ha scritto il club a contorno di un video di ringraziamento nei confronti dei tifosi.