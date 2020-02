A Samaden, responsabile del settore giovanile dell’Inter, il Premio Favini

A Coverciano è il giorno della Consegna della Panchina d’Oro per il migliore allenatore della scorsa stagione in Serie A. Ma durante l’evento è stato consegnato anche il Premio Favini. Erano in lizza tre dirigenti: Maurizio Costanzi (Atalanta), Roberto Samaden (Inter), Michele Sbravati (Genoa). A votare i 41 partecipanti del corso per il settore giovanile e a vincere è stato proprio il responsabile del settore giovanile dell’Inter, Roberto Samaden. “E’ bello che si parli di giovani, è importante che ci sia un corso per responsabili dei giovani. Va dato merito ad Albertini che ha voluto questo. Sono contento, quando un premio arriva dai colleghi ha un valore immenso”, ha detto nel ricevere il Premio. A Mihajlovic è invece andato il Premio Speciale Panchina D’Oro.

(Fonte: SS24 – TMW)