Andreolli: “Nessuno come Inzaghi nella storia recente dell’Inter, il mister è riuscito a…”

Gli ultimi 90 minuti della stagione nerazzurra: l'analisi di Marco Andreolli

Marco Andreolli ha sintetizzato con una breve analisi i temi principali dell'ultima sfida che affronterà l'Inter in campionato: "Un campionato bellissimo, tirato fino alla fine. Stagione incerta fino alla fine. Per sperare ancora in un mezzo miracolo l'Inter deve vincere la sua gara. L'orecchio oggi va anche a Reggio Emilia. L'Inter quest'anno si è evoluta dal punto di vista del gioco. Inzaghi ha dato continuità al modulo di gioco e ha dato qualità alla squadra, che dopo aver perso Lukaku e Hakimi si è reinventata. Il Sassuolo da qualche anno fa benissimo, è una realtà del nostro calcio ormai. Nessun altro allenatore nella storia recente dell'Inter è riuscito a dare un'impronta così importante alla squadra e a vincere due trofei. La squadra ha dato spettacolo per lunghi tratti della stagione. Inzaghi è riuscito comunque sempre anche nei momenti di difficoltà a mantenere la calma e a dare sempre grande tranquillità anche ai nostri microfoni. Con il lavoro quotidiano della squadra. Questa per lui è un'esperienza importante. L'avvio in nerazzurro è stato di grandissima qualità."