L’Inter sbatte contro la Samp. Tante occasioni, ma il gol non arriva: è eclissi di LuLa

"L'Inter s’è fatta avvolgere dalla manovra spiazzante e trasformista della penultima, la Samp, piombando in un incomprensibile nervosismo e dando vita a una partita tanto confusa quanto veloce e, se vogliamo, divertente. Mai una pausa. Una trentina di tiri. Un mucchio di occasioni. E un finale thriller nel quale il “colpevole” è, da regola, quello che non t’aspetti. Lautaro cincischia in area, tutto solo, a un metro dalla porta, invece di sparare di punta, di piatto, in tutti i modi immaginabili, sprecando la più grande occasione dopo che Audero aveva deviato sulla traversa una botta di Acerbi. L’Inter avrebbe potuto vincere, almeno al conto aritmetico di pericoli. Ma il fatto che non ne abbia messo dentro uno la dice lunga sull’abisso che la separa dal Napoli", analizza La Gazzetta dello Sport.

"La vera Inter avrebbe fatto breccia. Questa è andata a sbattere a testa bassa sulla resistenza non passiva della Samp e ha anche rischiato in contropiede. Non c’era Lu-La nel cielo nerazzurro: eclissi totale. Lukaku pesante, Lautaro lento e fuori dal gioco. Barella creava tale tensione da essere richiamato all’ordine dallo stesso Lukaku («ora basta!»), Gosens era il solito enigma. Se non fosse stato per la coppia Calha-Miki, bravi come sempre a cucire e ripartire, si sarebbe andati soltanto a strappi. Dimarco per Gosens ha subito cambiato la spinta a sinistra e moltiplicato le incursioni, ma sembrava gli interisti facessero a gara a chi era più impreciso. Non rassicura il fatto che ancora una volta la difesa sia rimasta imbattuta: servono i gol", aggiunge Gazzetta.