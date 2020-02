GdS – Inter, il recupero con la Samp ancora in sospeso. Difficile il rinvio della Coppa Italia

Per il prossimo week end la Serie A non si fermerà, ma è stato approvato un decreto che prevede di giocare a porte chiuse nelle zone maggiormente colpite dal Coronavirus. Ancora non è stata presa una decisione per quanto riguarda la sfida tra Inter e Sampdoria che era in programma la scorsa domenica sera.

“Resta ancora in sospeso il discorso relativo al recupero di Inter-Sampdoria. In ribasso, anche se non ancora del tutto sfumata, la possibilità che si giochi la prossima settimana al posto della semifinale di Coppa Italia. Regna la prudenza, va capito prima se l’emergenza coronavirus non costringerà ad allungare le misure restrittive imposte per questo fine settimana“, spiega La Gazzetta dello Sport.