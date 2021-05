Inter-Samp, bilancio in favore dei nerazzurri: tanti gol ma dal 2015 manca…

I precedenti della sfida tra Inter e Sampdoria, in programma oggi alle 18 a San Siro e gara valida per il 35esimo turno di Serie A

Prima sfida da Campioni d’Italia per l’Inter che dopo aver conquistato lo scudetto numero 19, torna in campo al Meazza per ospitare la Sampdoria di Ranieri. 82 i punti conquistati dai nerazzurri, miglior difesa del campionato e secondo miglior attacco insieme al Napoli. I blucerchiati arrivano al match dopo 3 vittorie nelle ultime 4 gare giocate, al nono posto in classifica con 45 punti.