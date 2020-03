Condò: “Inter-Samp va recuperata il prima possibile: c’è una data estrema. I rinvii…”

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha detto la sua sul caos generato dalla decisione della Lega Calcio di rinviare le 5 gare originariamente previste a porte chiuse, tra cui Juventus-Inter: “Ci sono state delle decisioni molto discutibili: la prima, quella di cambiare all’ultimo momento una decisione che era stata precedentemente presa; la seconda, quella di non accomunare tutte le partite per mantenere la contemporaneità del turno, rinviandone solo 5, che per forza di cose condiziona lo sviluppo futuro del campionato.

Il calendario ora è un problema, e se anche la prossima giornata dovesse venire rinviata non esistono più date possibili, e tutto andrà a impattare sulla finale di Coppa Italia: dovesse saltare un altro turno, sarà impossibile farla disputare, anche perchè il campionato ha la precedenza sulla Coppa Italia. A quel punto verrebbe giocata in estate, una settimana prima dell’inizio del campionato, altrimenti non esistono altre possibilità.

Per l’Inter si prospetta un calendario infernale: non voglio rassegnarmi a gufare le squadre italiane in Europa per trovare delle date. Per me Inter-Sampdoria è una partita da togliersi di torno prima possibile, per “sgasare” un pochino il calendario di maggio. Se l’Inter, come spero, batterà il Getafe c’è una data estrema: dopo la pausa per le Nazionali, Inter e Sampdoria giocano entrambe di domenica, contro Bologna e Spal. Quelle due partite potrebbero essere anticipate al sabato, per poi giocare il recupero lunedì, 48 ore dopo, anche perchè poi i nerazzurri potrebbero giocare giovedì in Europa League se passasse il turno“.