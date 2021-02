Inter-Samp 3-2 del 2005, la grande rimonta nerazzurra. Rossini: “A fine gara negli spogliatoi…”

È il 9 gennaio 2005, a San Siro la Sampdoria sta conducendo per 2-0 contro l’Inter di Mancini. Siamo al minuto 88, i tifosi iniziano a lasciare lo stadio, ma un lampo di Martins rimette tutto in discussione. Il resto è storia, Vieri e Recoba completeranno una delle più incredibili rimonte che rimarrà per sempre nella memoria dei tifosi. Fausto Rossini, che giocava in quella Samp, a Sportweek ricorda così la gara: “Vincevamo 2-0 a San Siro, poi nel recupero Novellino tolse le due punte e nessuno teneva più il pallone davanti. A fine gara negli spogliatoi non si sentiva fiatare“.

(SportWeek)