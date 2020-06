CdS – Inter, contro la Samp sfida da dentro o fuori: Conte, messaggio chiaro alla squadra

La sfida di domenica sera contro la Sampdoria assume per l’Inter una valenza fondamentale: i nerazzurri, in caso di vittoria, si riporterebbero a -6 dalla Juventus, lasciando ancora vive le speranze di rimonta. In caso contrario, le chance scudetto dei ragazzi di Conte sarebbero praticamente azzerate. Proprio per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, il tecnico interista pretende un pronto riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia:

“Messaggio forte e chiaro, alla maniera di Antonio Conte. Un sergente di ferro, quanto basta per avere ancora addosso il rimpianto di una finale di Coppa Italia svanita sei giorni fa. Quel che passa nella testa di Conte è lo stesso pensiero trasmesso anche ieri sera alla squadra, quando le prove tecniche di Inter-Sampdoria si sono trasferite sul manto di San Siro. Alle porte chiuse non si è mai abituati: la squadra nerazzurra lo ha già fatto cinque volte nell’ultimo anno e mezzo. Ma adesso è arrivato anche il momento del primo dentro o fuori in campionato. Con la missione di portarsi a -6 dalla vetta, e tenere accesa la speranza“.