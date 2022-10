Inter-Sampdoria, Sky o DAZN? Dove vedere stasera il match in tv e streaming

Dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, l'Inter si prepara a affrontare la Sampdoria: dove vedere il match in tv e streaming

Dopo il successo contro il Viktoria Plzen e la qualificazione agli ottavi di Champions League, l'Inter si prepara a affrontare la Sampdoria nella gara valida per la 12^ giornata della Serie A.

INTER-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Sampdoria si disputerà sabato 29 ottobre alle 20.45 e verrà trasmessa in diretta da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite), Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.