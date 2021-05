Inter-Sampdoria, blucerchiati impegnati tra video e campo: il report dell’allenamento

Il report dell'allenamento di oggi della Sampdoria di Ranieri in vista della sfida di sabato a San Siro contro l'Inter

Sotto un cielo incerto, spazzato dal vento, la Sampdoria porta avanti il suo programma di preparazione in vista dell’Inter. Dopo la sessione di video-analisi, Claudio Ranieri ha pianificato per i suoi ragazzi, nessuno escluso, una seduta di scarico, con programma collettivo e individuali specifici. Nel menù: rapidità e conclusioni in porta. Domani, venerdì, altro mattutino.