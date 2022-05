Inter-Sampdoria, dove vederla in tv e in streaming

Come seguire in diretta la sfida valida per l'ultima giornata di campionato tra nerazzurri di Inzaghi e la Sampdoria

Alessandro De Felice

L'Inter si appresta a chiudere la propria stagione con l'ultima giornata di campionato. Domenica 22 maggio alle 18:00 l'Inter sfiderà a San Siro la Sampdoria.

INTER-SAMPDORIA IN TV

Inter-Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva da DAZN.

INTER-SAMPDORIA IN STREAMING

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet tramite app.