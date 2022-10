Inter-Sampdoria, emozione San Siro per Stankovic: ma in quota dominano i nerazzuri

Inzaghi e Stankovic - Saranno emozioni speciali anche quelle che vivrà Dejan Stankovic entrando a San Siro da allenatore della Sampdoria. In un colpo solo, il serbo ritroverà l'Inter con cui vinse il Triplete e Simone Inzaghi, suo compagno nella Lazio di Eriksson. I nerazzurri, però, arrivano carichi al match di sabato sera, dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League: un'altra vittoria vale 1,23, ed è la quota più bassa di tutto il weekend, con il pareggio a 6,50 e il blitz della Samp a 13. Il secondo dei tre anticipi del sabato (quello delle 18) vedrà in campo una squadra che è invece uscita delusa dal turno di Champions: la Juventus, eliminata e alla vigilia del match con il Psg essenziale per accedere almeno all'Europa League, va a Lecce da favorita. Al Via del Mare, il «2» a 1,73 si contrappone alla vittoria dei salentini a 5,25 e al pareggio a 3,60. L'impegno più complicato, tra le quattro italiane che hanno giocato in Champions, sembra averlo il Milan sul campo del Torino: i rossoneri, però, partono avanti a 2,10, con il pari a 3,35 e l'«1» a 3,60.