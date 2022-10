Inter-Sampdoria, pagelle GdS: “Barella da urlo. Il peggiore? Dumfries perché…”

Tanti voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport per il match contro la Samp

Tanti voti alti e nessuna insufficienza per l'Inter secondo La Gazzetta dello Sport per il match contro la Samp. Il migliore, 7,5, è Barella: "Un continuo scambio di energia, con la partita e con i compagni: dà e riceve, ne viene fuori un'altra serata da urlo. E il "solito" gol da copertina: guai a sorprendersi, ormai", commenta la Rosea. Voti alti anche per la difesa, Calhanoglu e Correa mentre il peggiore è Dumfries, che però prende comunque 6: "Un brivido nel riscaldamento per una botta alla caviglia, poi un lungo duello con gli arbitri e assistenti per falli non fischiati. Più nervoso che concreto"