Inter-Samp, i campioni d’Italia ospitano i blucerchiati: le quote dei bookmaker

Le quote della sfida in programma domani al 'Meazza' di San Siro tra l'Inter di Antonio Conte e la Sampdoria di Claudio Ranieri

Dopo aver conquistato lo scudetto grazie al successo a Crotone e il pari dell'Atalanta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, l'Inter torna in campo in Serie A nella sfida valida per il 35esimo turno di campionato. I nerazzurri di Conte ospitano al 'Meazza' di San Siro la Sampdoria di Claudio Ranieri.