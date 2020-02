Di rientro da Razgrad dopo il successo nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, oggi la squadra ha svolto un allenamento divisa in gruppi: lavoro personalizzato per i giocatori impegnati nel match contro il Ludogorets, per il resto della squadra, possesso palla, esercitazioni tecnico tattiche e una partitella in chiusura.

(Inter.it)