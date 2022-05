Inter, Inzaghi raccontato dall’amico: “Voleva emergere, è sempre stato avanti”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato un amico d'infanzia dell'allenatore dell'Inter, che ha svelato alcuni retroscena

San Nicolò, in provincia di Piacenza, è sinonimo di casa per Simone Inzaghi. Lì l'allenatore dell'Inter è cresciuto e ha ancora gli affetti. La famiglia e gli amici con cui è legatissimo ed è rimasto in contatto nonostante la vita e la carriera lo abbiano portato altrove.