Inter, a San Siro sei un rullo compressore. Ma in trasferta numeri bassissimi

Per Inzaghi urge un cambio di marcia in trasferta per non passare 50 giorni... sotto processo: ecco i numeri da Tuttosport

Da quando il tecnico piacentino ha preso in mano la squadra nerazzurra, dunque dall’estate 2021, l’Inter ha disputato - in campionato - 26 partite casalinghe e ha messo insieme 20 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte per una media punti a gara di 2.42 (ben 67 i gol fatti e 20 quelli subiti).

Peccato però che queste prestazioni eccellenti in casa diventino pessime in trasferta (restringendo il campo, però, a questo inizio di stagione). Inzaghi in sette gare ha raccolto quattro sconfitte (quelle elencante in precedenza con Lazio, Milan, Udinese e Juventus) e solo tre vittorie, con Lecce, Sassuolo e Fiorentina - due delle quali al 50' della ripresa -, per una media punti a incontro di appena 1.29. Per Inzaghi urge un cambio di marcia in trasferta per non passare 50 giorni... sotto processo".