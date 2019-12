TS – Inter, ecco i primi colpi: Barella e Sanchez tornano in gruppo

L’Inter tornerà ad allenarsi domani. L’appuntamento ad Appiano Gentile è fissato per pranzo, quando la squadra di Conte si ritroverà dopo le vacanze di Natale per iniziare a preparare la trasferta di Napoli nella seduta pomeridiana.

Una data importante – come scrive Tuttosport – per Antonio Conte, che potrà contare su tutta la rosa a disposizione. Dopo Sensi, in campo nel secondo tempo della sfida col Genoa, il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Nicolò Barella e Alexis Sanchez, che domani torneranno ad allenarsi con i compagni. Recuperi importanti per il salentino nel testa a testa con la Juventus per lo scudetto.