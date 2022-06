Inter, si cerca l’accordo con Sanchez: ecco quanto chiede come buonuscita

L'attaccante cileno non rientra nei piani dei nerazzurri per la prossima stagione, ma ha ancora un anno di contratto

Uno dei nodi da sciogliere del mercato dell'Inter riguarda la risoluzione dei contratti di Alexis Sanchez e di Arturo Vidal, che non rientrano più nei piani del club e che potrebbero garantire un importante risparmio sul monte ingaggi. Entrambi hanno ancora un anno di contratto, ma lasceranno Milano dietro il pagamento di una buonuscita. Per quanto riguarda l'attaccante, le trattative per l'indennizzo non sono delle più facili: secondo la versione cilena di AS, il giocatore avrebbe avanzato una richiesta da 7,5 milioni di euro, pari allo stipendio che percepirebbe nell'ultimo anno di contratto. I negoziati proseguono, con l'Inter che spera di risolvere quanto prima la questione per poter poi accelerare sulle entrate.