TS – Inter, Sanchez ha buttato al vento l’ennesima chance. “Ha dimostrato che…”

A secco da 313', l'attacco dell'Inter è finito sotto la luce dei riflettori della critica. "Se Lautaro è l’emblema dell’evoluzione che sta attraversando tutto il reparto, non si può non sottolineare come Alexis Sanchez abbia buttato al vento l’ennesima opportunità che gli è stata data dall’allenatore: il Niño Maravilla - che chiedeva continuità - ha giocato la seconda gara da titolare consecutiva in campionato senza lasciare il segno, a dimostrazione di come il suo apporto sia più impattante quando entra nell’ultima mezz’ora", spiegea l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge come Dzeko dia il suo contributo da regista offensivo ma anche il bosniaco non trova con facilità la via del gol.