Sky – Inter, Sanchez sta sempre meglio: le novità verso la Sampdoria

Gli aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante cileno, che ha saltato le prime due giornate di Serie A per infortunio

Alexis Sanchez punta alla prima convocazione stagionale con la maglia dell’Inter. Come riportato dal sito di Sky Sport, oggi si è allenato con il gruppo: le sue condizioni sono in costante miglioramento. Il numero 7 punta a una convocazione per la partita contro la Sampdoria in programma domenica alle 12.30. Il cileno potrebbe anche giocare uno spezzone di gara nella ripresa.