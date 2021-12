Inter, tre chance di fila per Sanchez? “Starà a lui dimostrare che…”

Il Corriere dello Sport si sofferma sul rendimento stagionale di Alexis Sanchez verso la partita col Cagliari

Chance in vista per Alexis Sanchez contro il Cagliari. Pronta una maglia da titolare per l’attaccante cileno, al posto di uno tra Dzeko (più probabile) e Lautaro Martinez. Il Corriere dello Sport oggi parla così del suo rendimento stagionale: “Ovvio che ci voglia di più, ma, alla sua terza stagione in nerazzurro, il rendimento di Sanchez è sempre stato altalenante: settimane a inseguire la forma migliore e poi, una volta raggiunta, qualche partita di sostanza e un nuovo infortunio per poi ricominciare daccapo. Da questo punto di vista, il match con il Cagliari potrebbe essere la prima di tre occasioni consecutive, ovvero le gare che mancano per chiudere il 2021. Sanchez avrà un minutaggio consistente e starà a lui dimostrare di poter dare una mano anche in maniera concreta”, si legge.