Da Liverpool a Torino, ecco il vero Sanchez: “I pensieri dell’Inter sul suo futuro”

Presente e futuro di Alexis Sanchez, che ieri ha trovato il suo settimo gol stagionale dopo il rosso di Anfield

Alessandro Cosattini

Sale a 3 gol in Serie A stagionali Alexis Sanchez con quello realizzato ieri a Torino valido per l’1-1 dell’Inter. 7 in stagione, a cui vanno sommati 5 assist, in 30 partite complessive. Questi i numeri del cileno, protagonista in negativo a Liverpool, decisivo ieri in positivo per il pareggio raggiunto nel finale di match dai nerazzurri di Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport si sofferma oggi su presente e futuro di Sanchez. “Ma qual è il vero Niño? Quello della follia di Liverpool o quello dello della speranza di Torino? Il distruttore o il salvatore? Ieri Alexis Sanchez ha aggiunto un altro gettone per prolungare il personalissimo giro sulle montagne russe che va avanti da inizio stagione. Il suo gol all’ultimo soffio contro i granata ha fatto cambiare faccia ancora una volta all’annata interista e, di riflesso, a tutto il campionato.

Da una parte esiste il talento che fu, dall’altra emerge spesso un attaccante pasticcione perso in inutili virtuosismi. Non a caso, l’ultimo frame nella mente del tifoso interista prima di questo pareggio era l’entrata scriteriata del cileno nella notte di Anfield, quella in cui Inzaghi lo aveva promosso a titolare al posto di Dzeko aspettandosi chissà quale coniglio dal cilindro. L’intervento da rosso era arrivato subito dopo la scarica di adrenalina data dallo 0-1 di Lautaro: proprio quella sciocchezza aveva spento nella culla la possibilità di una rimonta da raccontare ai nipotini. Ieri, invece, al Grande Torino si è presentato l’altro Niño, il navigatore di mille mari nel calcio europeo, l’uomo che non trema al momento decisivo. Inzaghi, che lo ha spedito in campo al posto di Lautaro facendo storcere il naso all’argentino, sentitamente ringrazia.

Del resto, non è la prima volta che Sanchez orienta il destino dell’Inter un attimo prima della fine: se in questa stagione i nerazzurri hanno sbaciucchiato già un trofeo, la Supercoppa italiana a gennaio, è perché Alexis ha beffato la Juve a San Siro nell’ultimo attimo dei tempi supplementari. L’altra metà del cielo è che c’è il suo zampino (stavolta in negativo) anche nella sconfitta nel derby in campionato contro il Milan, la partita che fu l’inizio della slavina nerazzurra, evidentemente solo tamponata e non frenata del tutto. [...] Non sarà il pari segnato a Berisha a cambiare i pensieri dei dirigenti nerazzurri che da mesi valutano la possibilità di privarsi di lui a fine stagione: il contratto scade nel 2023 e là davanti c’è da fare spazio per nuove forze (Scamacca su tutti) e risparmiare su uno stipendio da 7 netti a stagione. Per il momento, però, a Simone il cileno serve perché inizia un nuovo campionato del tutto diverso dal precedente, un torneo in cui l’Inter non è più la lepre da inseguire: Inzaghi si augura di ripartire con un Niño finalmente giù dalla giostra", si legge.