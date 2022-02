GdS – Proteste Inter ma Giroud-Sanchez non è da VAR: Guida coerente

Il gol del momentaneo pareggio del Milan ha fatto discutere e non poco per il contatto tra Giroud e Sanchez

"L’episodio più discusso avviene al 29’ s.t. quando nasce il pareggio del Milan: in mezzo al campo Giroud arriva a contrasto con Sanchez, tocca per primo la palla e poi va in collisione con l’interista. I nerazzurri reclamano il fallo, la valutazione è tutta del direttore di gara che considera dinamica e intensità del contrasto, perché di contrasto di gioco si tratta. Valutazione coerente con il metro usato per tutta la gara e il Var non può intervenire proprio perché la valutazione dell’episodio spetta al direttore di gara sul campo. Nel resto, dentro una gara pienissima di spigoli, Guida regge bene l’urto anche se qualche sbavatura c’è: per esempio era da ammonire Theo su Barella (per gomito largo al 42’), oppure Bennacer (sempre su Barella al 18’ s.t.) prima del cartellino giallo mostrato mezzora della ripresa".