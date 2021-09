Sky – Inter, Sanchez parzialmente in gruppo: può essere convocato con la Samp

Gli aggiornamenti sulle condizioni dell'attaccante cileno, fin qui mai a disposizione di Simone Inzaghi e prossimo al rientro

Buone notizie in casa Inter per Simone Inzaghi. Le novità positive verso la ripresa del campionato contro la Sampdoria arrivano sul fronte Alexis Sanchez , fin qui mai a disposizione di Simone Inzaghi in questo inizio di stagione.

Come riportato da Sky Sport direttamente da Appiano Gentile, Sanchez oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Ha fatto un allenamento con la squadra, seppur non integralmente. Quando potrà tornare a giocare in partita? Dipenderà dai prossimi allenamenti, se i progressi saranno confermati, potrebbe essere convocato già domenica per la Sampdoria e giocare uno spezzone di match. Si apre questa possibilità verso il match, una speranza importante visto che Lautaro Martinez e Correa torneranno dal Sudamerica. Il rientro di Sanchez è imminente, buone notizie per Inzaghi.