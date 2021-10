Qual. Qatar 2022, Sanchez in campo 90 minuti in Perù-Cile. Correa e Vecino…

In Sudamerica si sono giocate nella notte le sfide di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022: il minutaggio dei calciatori dell'Inter

Alessandro De Felice

La finestra di qualificazioni ai Mondali in Qatar del 2022 del girone sudamericano ha preso ufficialmente il via nella notte con la prima delle tre giornate in programma.

L'Argentina di Scaloni - senza Lautaro, lasciato a riposo per precauzione dopo l'affaticamento muscolare in allenamento - non va oltre lo 0-0 in Paraguay. Nell'Albiceleste, Joaquin Correa è partito titolare nel tridente con Messi e Di Maria, prima di lasciare il posto a Julian Alvarez al 76'.

Reti bianche anche nella sfida di Montevideo tra l'Uruguay e la Colombia. In campo per tutti i 90 minuti il centrocampista dell'Inter Matias Vecino.

Male il Cile di Lasarte: a Lima, la 'Roja' cade sotto i colpi di Cueva e Pena, che regalano i tre punti al Perù. Assente per squalifica Arturo Vidal, mentre è sceso in campo per tutto il match Alexis Sanchez, nonostante le dichiarazione del ct che aveva sottolineato i pochi minuti accumulati con l'Inter dall'ex Barcellona e Arsenal.