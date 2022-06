Inter, Sanchez verso la risoluzione: assegno ‘simil Vidal’? Tre club di A su Pinamonti

Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti restano sul piede di partenza. L' Inter lavora anche alle operazioni in uscita, soprattutto in avanti, dove i due faranno posto a Romelu Lukaku e con molta probabilità anche a Paulo Dybala. Tuttosport spiega la situazione dei due calciatori, fuori dai piani di Simone Inzaghi.

"Pinamonti verrà venduto (ci sono Monza, Fiorentina e Salernitana, l'Inter parte da 20 milioni), mentre con Sanchez andrà trovata l’intesa per risolvere il contratto valido fino al 2023. A giorni è atteso a Milano l’agente Felicevich per chiudere il rapporto di Vidal - l’Inter ha un’opzione per rescindere versandogli 4 milioni - , ma soprattutto per capire come muoversi con Sanchez che ha poche richieste (il Siviglia e l'Olympique Marsiglia del suo ex ct Sampaoli ) e nessun club disposto ad accollarsi il suo ingaggio. Andrà trovata una buonuscita e chissà se il “Niño Maravilla” si accontenterà di un assegno simil Vidal".