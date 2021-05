Inter, Sanchez suona la carica verso l’ultima stagionale: “Let’s go”

Il cileno ha superato il problema alla caviglia e proverà ad essere tra i convocati per Inter-Udinese di domenica pomeriggio

Inter-Udinese chiuderà la stagione nerazzurra. Gli uomini di Antonio Conte sono pronti ad alzare lo scudetto conquistato con largo anticipo e pieno merito al termine di una cavalcata strepitosa. Anche Alexis Sanchez senza dubbio vorrà esserci: il cileno ha praticamente smaltito l'infortunio alla caviglia e farà il possibile per comparire tra i convocati del match con la sua ex squadra. Intanto sui social ha caricato l'ambiente verso la premiazione scudetto: "Let's go", ha scritto a margine della foto in cui mostra i muscoli, oltre ad un rassicurante volto soddisfatto.