Inter, Sanchez ha mercato: sondaggi in Europa e in Sudamerica, il punto

L'attaccante cileno è sotto contratto fino a giugno 2023, ma può liberarsi in anticipo dietro il pagamento di una penale

Il futuro di Alexis Sanchez è ancora tutto da scrivere: l'attaccante cileno è sotto contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2023, ma una clausola prevede la rescissione con un anno di anticipo dietro il pagamento di una penale. Uno scenario da non escludere, considerando il peso del suo ingaggio sul bilancio nerazzurro. E qualche club interessato c'è, come scrive La Gazzetta dello Sport: "L'Inter ha una via d'uscita: pagando una clausola di 4 milioni può risolvere 12 mesi prima l'accordo in scadenza nel 2023. Ma il passaggio potrebbe non essere necessario. Perché Sanchez ha mercato, in Europa e in Sudamerica. Dall'Argentina si è mosso il River Plate, che vorrebbe riportarlo a casa a 14 anni di distanza dall'addio in direzione Udine. Non semplice, come via da percorrere. Sanchez ha voglia di restare ancora in Europa. E qualcosa si sta muovendo in Liga. A gennaio c'era stato un sondaggio del Barcellona, ora un pensiero lo sta facendo il Valencia. L'Inter è in posizione di attesa".