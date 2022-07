Inter, per Sanchez pronte le pratiche per la separazione. Pinamonti? Le cifre

Sono giorni decisivi in casa Inter per le uscite di Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti. Questo il punto in merito da Tuttosport: "Fernando Felicevich è atteso a Milano e a Marsiglia: proseguono - ma lentamente - i discorsi con l’OM (che ha in rosa 4 attaccanti e deve fare spazio al cileno), ma il fatto che il procuratore sia in arrivo è prova di come siano pronte le pratiche per la separazione dall’Inter che costerà al club 7-8 milioni tra incentivo all’uscita e stipendi accantonati. Parallelamente l’Atalanta stringe per Pinamonti per scongiurare un inserimento del Sassuolo. Si tratta sulla base di 17 milioni più bonus con annesso contro-riscatto a favore dell’Inter".