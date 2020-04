Inter, tutto pronto per la ripresa delle attività: Sanchez l’unico ancora in quarantena

In attesa di capire se e quando si potrà tornare ad allenarsi in gruppo, l’Inter è pronta per la ripresa delle attività: il club nerazzurro è stato il primo a richiamare in Italia la rosa al completo, e al momento l’unico ancora in quarantena è Alexis Sanchez, tornato dal Cile pochi giorni fa.

Così scrive il Corriere dello Sport: “L’Inter è stata anche la prima società di serie A che ha richiamato i propri tesserati – otto in tutto – volati all’estero: dopo Pasqua sono rientrati in sette, da ultimo si è rivisto anche Sanchez che tra i giocatori nerazzurri è quello che abita più vicino ad Appiano Gentile. Un ragionamento improntato su una possibile ripresa del campionato, quello del club, prima che i tempi si dilatassero. Escluso il cileno, la quarantena obbligatoria – due settimane che scattano in caso di ritorno da un altro paese – è terminata per tutti“.