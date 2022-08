TS – Inter, Sanchez rescinde domani? Con la firma, primo obiettivo raggiunto

E' fissata per domani l'ufficialità della rescissione contrattuale di Alexis Sanchez con l'Inter. E' quanto risulta a Tuttosport, che nella sua edizione odierna scrive: "Con l’Inter - a meno di accelerazioni odierne - si è dato appuntamento per domani quando dovrebbe essere firmata la rescissione consensuale. Un atto che segnerà per Marotta, Ausilio e Baccin il raggiungimento del primo obiettivo posto da Suning, ovvero la riduzione del 10% del monte-ingaggi (non una formalità, considerando chi è arrivato e i rinnovi garantiti ai big presenti in rosa). In attacco, per volontà di Simone Inzaghi, l’Inter rimarrà così".