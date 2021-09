Sky – Inter, ancora nessuna certezza sul rientro di Sanchez: Inzaghi in attesa

Gli aggiornamenti da Sky Sport sulle condizioni dell'attaccante cileno, al lavoro per tornare a disposizione di Inzaghi

Simone Inzaghi aspetta il pieno recupero di Alexis Sanchez. Ma contro la Sampdoria alla ripresa dopo la sosta il cileno sarà ancora out, come riferito da Sky Sport. Proprio in questi giorni ad Appiano Gentile sono infatti attese importanti novità su Sanchez. Sul finire della scorsa settimana ha ripreso a lavorare col pallone, da capire quando potrà tornare in gruppo. È ancora presto, però, per parlare di un suo possibile utilizzo.