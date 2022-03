Inter, Santa Margherita presenta l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut

“I M BRAVE”, “I M FUTURE”, “I M LEGEND”: la special edition dedicata ai "Brothers and Sisters of the World" che abbraccia i valori condivisi dalle due realtà

Gianni Pampinella

Santa Margherita, Official Wine Partner di FC Internazionale Milano, presenta l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut in una veste del tutto nuova: una capsule collection volta a celebrare un’alleanza tra due realtà accomunate dalle radici italiane e dal prestigio globale, dedicata ai tifosi e ai wine lover che abbracciano i valori condivisi da Inter e Santa Margherita.

Le trame delle etichette si tingono di nerazzurro, i collarini si impreziosiscono con il claim “Brothers and Sisters of the World”, ma a rendere davvero unica e collezionabile questa special edition sono le tre versioni proposte che differiscono per la scritta che campeggia al centro: “I M BRAVE”, “I M FUTURE”, “I M LEGEND”, valori che si ritrovano appieno nell’identità e nella storia di Inter e Santa Margherita.

“I M BRAVE” celebra la tensione a innovare e il coraggio di Santa Margherita nell’esplorare nuovi orizzonti del piacere enologico, restando sempre contemporanea. “I M FUTURE” rende omaggio alle visioni geniali e lungimiranti che hanno accompagnato, e accompagnano, i successi dell’azienda dal 1935 facendola essere sempre un passo avanti. “I M LEGEND” richiama il desiderio di eccellere, essere pionieri e innovatori restando leader: così come Inter rappresenta un pilastro del calcio mondiale, Santa Margherita è icona del Made in Italy enologico d’eccellenza, da sempre protagonista nei mercati internazionali.

Lo stesso Prosecco Superiore DOCG Santa Margherita, prodotto con le migliori uve di Valdobbiadene, è ambasciatore del gusto, capace di conquistare intere generazioni di wine lover in Europa, Asia e oltreoceano. Le bottiglie, nell’esclusivo formato astucciato da 75cl., saranno disponibili per tifosi e wine lover a partire dal 1° aprile, in vendita sui canali ufficiali di Inter (Inter Store e shop online), sull’e-shop di Santa Margherita e sulla piattaforma di e-commerce specializzato Tannico.