CdS – Moviola Inter-Sassuolo: 1-0 nasce da fallo su Calha. Niente Var perché…

L’analisi di tutti gli episodi da moviola del match di San Siro di ieri sera tra Inter e Sassuolo. C'è un errore che ha favorito gli ospiti

“La patata bollente Fourneau se la trova subito tra le mani: all’8’ pt l'azione del gol di Raspadori parte con un recupero del pallone di Berardi su Calhanoglu. Intervento falloso? Sembra di sì. L'attaccante del Sassuolo pare colpire la gamba dell'avversario prima di toccare il pallone con la punta del piede. Ma non c'è chiaro ed evidente errore nella decisione. La valutazione dell'intensità del contatto spetta all'arbitro in campo che per questo motivo non è stato richiamato all'On Field Review. In seguito a questo episodio la prestazione di Fourneau è stata positiva anche grazie all'aiuto del Var che lo ha richiamato e gli ha segnalato il tocco di braccio di Dimarco dopo il quale é partita l'azione del gol, poi non convalidato, di De Vrij nel finale. Dopo il controllo al video l'arbitro di Roma ha giustamente annullato la rete dell'Inter. Il braccio di Dimarco è largo e il movimento lo fa verso il pallon. Al 15' st l'Inter ha reclamato un rigore per un presunto tocco di braccio di Muldur che non c'è stato. Non punibile neanche, nel recupero, il contatto nell'area del Sassuolo tra Tressoldi e Lautaro: i due si intrecciano leggermente, ma non c'è fallo.