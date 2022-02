Verso Inter-Sassuolo, Gosens fuori dai convocati. Out anche Vecino

Oggi il tedesco ha svolto quasi tutto l'allenamento con i compagni, ma non sarò convocato per la gara di domani

Si avvicina sempre di più il momento del debutto in maglia nerazzurra per Robin Gosens. Come riporta Sky Sport, oggi il giocatore ha svolto quasi tutto l'allenamento con i compagni, però non è ancora il momento per convocarlo e ha lasciato il ritiro. Vecino ha ancora qualche problema e anche l'uruguaiano non ci sarà contro il Sassuolo.