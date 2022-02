Inter-Sassuolo, i numeri: fortino San Siro per i nerazzurri, ma gli emiliani quest’anno…

I numeri e le statistiche alla viglia della sfida del 26° turno di Serie A tra l'Inter e il Sassuolo, in programma domani a San Siro

Domenica alle 18:00 l’ Inter torna in campo per sfidare il Sassuolo di Alessio Dionisi, a quota 30 punti in classifica dopo 25 gare giocate (41 GF, 44 GS). I neroverdi sono reduci dal pareggio per 2-2 contro la Roma e subito dopo l’Inter sono la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio in questa Serie A.

L’Inter è la squadra con il miglior rendimento casalingo nel torneo in corso, grazie ai 29 punti ottenuti in 12 gare (9V, 2N, 1P). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro gare di Serie A contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (2V, 2N) e in particolare ha vinto le due di queste giocate in trasferta (entrambe a San Siro, ma contro il Milan). Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato e nel periodo non ha mai registrato due risultati uguali di fila (1V, 4N, 3P): pareggio contro la Roma nel match più recente.