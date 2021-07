Inter-Sassuolo, asse caldissimo: sicure alcune operazioni. E su Raspadori…

Gli ottimi rapporti tra i due club favoriranno la buona riuscita di diverse trattative: alleanza sul mercato

Gli ottimi rapporti tra Inter e Sassuolo favoriranno diverse operazioni di mercato, in particolare per quanto riguarda i giovani: è quanto scrive il Corriere dello Sport, secondo cui i contatti tra i due club non si sono limitati al solo Giacomo Raspadori , oggetto del desiderio dei nerazzurri.

"Ci sono già stati diversi contatti con Tinti, l'agente di Raspadori. Sarebbe proprio il gioiellino del Sassuolo, infatti, il prescelto per prendere il posto di Lautaro: un giovane di straordinarie prospettive e qualità da far esplodere definitivamente proprio come accaduto con il "Toro" quando è sbarcato a Milano. Marotta ne ha parlato anche con Carnevali: tra i due il rapporto è eccellente. E il club neroverde, durante questa sessione di mercato, acquisterà uno o due giovani del vivaio nerazzurro. Raspadori, però, non può andare via a prezzo di saldo. E i conti interisti adesso non permettono investimenti di grande portata. Logico, dunque, ragionare più o lungo termine, ovvero per la prossima stagione. Il risultato è che viale Liberazione si è creata una corsia preferenziale per l'attaccante azzurro, ma con ogni probabilità la sfrutterà solo tra un anno".