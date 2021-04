Inter-Sassuolo, CorSport: “Vittoria da provinciale ma ora lo champagne è già in frigo”

"Un altro scatto verso lo scudetto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Sassuolo

"Un altro scatto verso lo scudetto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro il Sassuolo nel recupero di campionato. Una vittoria che ha permesso ai nerazzurri di allungare in vetta alla classifica, portandosi a +11 sul Milan e +12 sulla Juventus. "Alla Pinetina lo champagne è già in frigo e adesso resta da vedere quando sarà tirato fuori per la festa, ma dubbi su come finirà questo campionato non ce ne sono più. L'Inter, che dall'inizio del girone di ritorno ha solo vinto (10 successi di fila come il Milan nel 1989-90) e che in casa è arrivata a undici affermazioni consecutive, è una corazzata che tritura le avversarie pur senza giocare un gran calcio. Merito soprattutto di una fase difensiva efficace e di due attaccanti super come Lukaku e Martinez, già a quota 36 reti insieme", aggiunge il Corriere dello Sport.