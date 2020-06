Torna in campo l’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri affrontano il Sassuolo nel tentativo di tornare a -6 dalla Juventus, vittoriosa lunedì a Bologna, e mettere pressione alla Lazio, impegnata più tardi in casa dell’Atalanta. In questo spazio, come di consueto, raccoglieremo tutte le reazioni dal mondo dei social durante la gara del Meazza.